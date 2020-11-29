Более семи тысяч случаев ОРВИ выявлено за неделю в Карелии

Эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен в регионе на 34,8%, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

За прошедшую неделю в Карелии зарегистрировано 7022 случая заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 34,8%. Рост заболеваемости продолжается за счет взрослого населения от 15 лет и старше (+2,9 раза). Среди детей заболеваемость по-прежнему ниже поэпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-46,5%), 3-6 лет (-32,9%), 7-14 лет (-35,9%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 4,5% (+304 случая).

В Петрозаводске за минувшую неделю зарегистрировано 3834 случая заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 8,9%. Рост произошел за счет возрастной группы 15 лет и старше, где заболеваемость превышает эпидпорог в 2,6 раза. Среди детского населения заболеваемость также ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 64,6%, 3-6 лет – на 48,7%, 7-14 лет - на 45,5%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 2,0% (+75 случая).

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделены один сезонный коронавирус и девять риновирусов.

Неделей ранее эпидпорог по ОРВИ в Карелии был превышен почти на 40 процентов.