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Эпидпорог по ОРВИ в Карелии по-прежнему превышен почти на 40 процентов

Новости. Общество
10:36, 24 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 6718 случаев заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 37,1%. Рост продолжается за счет взрослого населения от 15 лет и старше (+2,1 раза). Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-25,9%), 3-6 лет (-22,0%), 7-14 лет (-20,3%). 

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 6,9% (+432 случая).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3759 случаев заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями, что выше эпидемического порога на 27,1%. Рост произошел за счет возрастной группы 15 лет и старше, где заболеваемость превышает эпидпорог в 2,5 раза. Среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 46,8%, 3-6 лет – на 29,3%, 7-14 лет - на 22,1%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 24,2% (+732 случая).

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено также 2 сезонных коронавируса и 11 риновирусов.

Напомним, на прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения превышал уровень эпидемического порога на 38,2%.

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