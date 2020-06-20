Более ста туристов прибыли на остров Кижи в Карелии первым рейсом теплохода (ФОТО)

Вчера, 20 июня, музей-заповедник Кижи встретил первый теплоход в условиях эпидемии коронавирса.

В субботу утром теплоход "Русь Великая" привез на остров более ста туристов, сообщили в паблике музея-запоедника "Кижи".

Вчера для посетителей открылись церковь Покрова Пресвятой Богородицы, зимняя изба и сарай дома Яковлева из деревни Клещейла, зимняя изба и сарай дома Ошевнева из д. Ошевнево.

"При посещении музея просим пользоваться антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию не менее 4 метров на открытом воздухе и не менее 1,5 метров в помещении. В кассовой зоне музея необходимо надевать маски, закрывающие нос, рот и подбородок, а в интерьерах – маски и перчатки", – отметили в музее.