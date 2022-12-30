Более трех тысяч многодетных семей Петрозаводска смогут получить бесплатные земельные участки

В 2023 году многодетные семьи, которые стоят в очереди на земельные участки, смогут получить землю.

В этом году в соответствии с новым Генпланом будут откорректированы Правила землепользования и застройки в городе. Власти Петрозаводска планируют это сделать к середине 2023 года.

«После корректировок Правил землепользования и застройки мы, во-первых, юридически оформим уже выделенные участки в ТИЗ «Усадьба» и в Университетском городке. А дальше будем иметь возможность выделять новые участки под индивидуальное жилищное строительство, в том числе и для многодетных», - рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

По словам мэра, есть другая проблема, которую городу нужно решать совместно с республиканскими властями.

«Нам нужно взвесить наши общие возможности для того, чтобы выделять участки уже с минимальным, необходимым набором коммуникаций. Выдавать просто землю — это путь в никуда. Люди не должны совершать подвиги, строя дома среди болот. Так что над решением этого вопроса должны поработать и власть, и бизнес, и те, кто за этими участками придет», - считает Любарский.

Подробнее о том, что даст городу принятый в прошлого году Генплан, читайте в интервью с главой Петрозаводска.