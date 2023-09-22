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Более тысячи студентов проходят целевое обучение в Карелии

Новости. Экономика
14:05, 22 Сентября 2023
фото: © rk.karelia.ru

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Об этом глава Карелии рассказал, открывая заседание правительства.

Руководитель региона прокомментировал итоги состоявшегося накануне госсовета с участием президента, где обсуждались вопросы развития рынка труда.

«Президент подчеркнул, что сейчас по всей стране фиксируется снижение уровня безработицы, но при этом ощущается нехватка кадров. Карелия не исключение. Уровень безработицы у нас достиг исторического минимума — 1, 2%. Это порядка 3,4 тысячи безработных при потребности в кадрах почти в восемь тысяч», — отметил руководитель региона.

По словам Парфенчикова, для решения кадрового вопроса в республике предпринимаются конкретные шаги. В частности, реализуется программа целевого обучения студентов.

«555 человек сейчас проходят обучение по специальностям среднего профобразования, 635 человек — по направлениям высшего образования. Это студенты, которые вернутся работать в свои родные города и поселки», — подчеркнул глава Карелии.

Кроме того, работают три образовательных кластера по программе «Профессионалитет».На будущий учебный год зарезервированы 375 бюджетных мест для подготовки кадров в приоритетных для республики отраслях — судостроении, машиностроении, металлургии и целлюлозно-бумажном производстве.

Также власти региона внедряют дополнительные меры поддержки работодателей для подготовки и обучения кадров, трудоустройства инвалидов.

«Например, у нас есть уникальная мера по компенсации работодателям затрат на покупку или ипотечное строительство жилья для специалистов. Кроме того, с 2021 года северные надбавки выплачиваем всем работникам, независимо от стажа работы», — отметил Парфенчиков.

По итогам Госсовета президент сформулирует ряд поручений, сообщил глава республики.

«Многие их них мы уже реализуем. Финансирование поддержки рынка труда увеличили почти до 200 млн рублей на этот год», — рассказал руководитель нашего региона.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что подготовка квалифицированных рабочих кадров — это не только стабильность экономики, но и благополучие сотен карельских семей, их уверенность в завтрашнем дне.





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