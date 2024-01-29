Более тысячи жителей Карелии прошли медосмотры благодаря работе мобильных бригад

В 2023 году мобильные бригады Комплексного центра соцобслуживания республики совершили 262 выезда.

В 2023 году в Карелии более тысячи пожилых граждан воспользовались помощью мобильных бригад, чтобы пройти осмотры врачей. Об этом рассказали в паблике Минсоцзащиты республики.



Как отметили в сообществе, в регионе продолжают работать мобильные бригады Комплексного центра соцобслуживания Карелии по доставке сельских жителей старше 65 лет в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров.



Забота о здоровье старшего поколения является одним из приоритетов национальных проектов «Здоровье» и «Демография», подчеркнули в источнике.



Бесплатная услуга доставки в медицинское учреждение обеспечивает безопасность, комфорт, удобство и доступность для пожилых людей, многие из которых в силу различных физических заболеваний ограничены в возможности самостоятельного посещения врачей и больниц.



«Благодаря такой замечательной услуге, я теперь могу получать своевременную и качественную медицинскую помощь без лишних хлопот и неудобств. Отвезли, сопроводили, подсказали, да еще и отвезли в целости и сохранности домой», — рассказывает Людмила Ивановна К., жительница Суоярвского района (72 года).

В 2023 году мобильные бригады Комплексного центра соцобслуживания Карелии совершили 262 выезда и доставили в медучреждения 1 258 человек.



Мобильные бригады работают во всех районах республики по запросу и бесплатно с сопровождением специалиста в соответствии с графиком, согласованным с медицинскими учреждениями.



По вопросам доставки в медицинские организации граждане старше 65 лет, проживающие в удаленной сельской местности, могут обращаться во все районные подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения.