«Болеем за наших юных спортсменок!», —карельские баскетболистки борются за выход в финал четырех

Роман Голубев рассказал, как проходят финальные игры дивизионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

В Петрозаводске проходят финальные игры дивизионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом в личном профиле рассказал глава Минобразования и спорта Карелии.



Как сообщил Роман Голубев, уже сейчас 12 команд девушек из 11 районов и городских округов Карелии борются за выход в региональный этап — финал четырех. Он отметил, что команды юношей примут участие в состязаниях 3 и 5 декабря.



«По две команды от каждого дивизиона встретятся в феврале и будут бороться за право представить Карелию на Финале СЗФО!», — пояснил министр.



По его словам, чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» — это уникальный спортивный проект, направленный на популяризацию баскетбола, привлечение школьников к регулярным занятиям спортом, а также повышение уровня спортивного мастерства тренеров и игроков школьных баскетбольных команд.



«Болеем за наших юных спортсменок!», — написал Роман Голубев.