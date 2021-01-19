"Болезнь ведет себя неконтролируемо": в Петрозаводске от коронавируса умер 30-летний мужчина

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что 19 января в Петрозаводске впервые от коронавируса умер 30-летний молодой человек, не имевший хронических заболеваний.

Сегодня заседание правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков начал с сообщения о том, что в минувший вторник, 19 января, в Петрозаводске впервые была зарегистрирована смерть от коронавируса молодого человека, которому было всего 30 лет.

По словам Парфенчикова, молодой человек не имел никаких хронических заболеваний, коронавирус у него был выявлен на ранней стадии, с незначительным поражением легких он был доставлен в больницу, где ему была вовремя оказана профессиональная помощь.

Тем не менее мужчина умер: ни препараты, ни методики, успешно применяемые при лечении ковидных больных не помогли.



"Мы видим здесь, что болезнь ведет себя неконтролируемо", – сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли два человека и 279 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33402 человека. Выздоровели – 27701. Умерли 204 пациента.