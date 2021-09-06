«Болгарочкой бжикнуть»: жители Карелии намерены «кастрировать» возмутивший их арт-объект

В Сортавале арт-объект с торчащим продолговатым предметом ниже пояса возмутил местных жителей.

Жители Сортавалы возмущены внешним видом арт-объекта, расположенного в городе. У раскинувшей руки фигуры заметен имеющий удлиненную форму предмет, располагающийся ниже пояса. Снимок объекта размещен в паблике «Подслушано в Сортавала».

«Как разрешили в центре города, у молодёжного центра, где занимаются дети, поставить такую фигуру?», — написал анонимный автор поста.

«Болгарочкой пару раз бжикнуть. И будет всё культурно. А „обрезок“ обратно скульптору вернуть», — предложил один из комментаторов.

«Это просто ручка для переноски. А вы что подумали?», — предположил другой участник дискуссии.

«Каждый думает в меру своей испорченности», — отметил третий.

«Все нормально, в стиле современности», — заявила еще одна участница сетевого обсуждения.

Другая участница дискуссии выступила в защиту арт-объекта, предложив возмущенной публике обратиться к культурным истокам и науке.

«Займитесь уже половым воспитанием детей, а не кидайтесь на невинную скульптуру. Петроглифы, греческие статуи ещё в школе проходят. И никто вой не поднимает. Пестики и тычинки по биологии», — заявила она.

Ранее священник из Петрозаводска Константин Савандер возмущался присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами. Он заявлял, что скульптуры «Юность» и «Фавн», располагающиеся в центре столицы Карелии, вызывают у него желание «сплюнуть и отвернуться».