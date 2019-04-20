Больная раком жительница Петрозаводска вернулась из Израиля

Юлия, 34-летняя мама двухлетних двойняшек, у которой обнаружили рак желудка 4 стадии и которой вся Карелия собирала средства на лечение в Израиле, вернулась в Петрозаводск.

Она рассказала о поездке, самочувствии и ближайших планах, а главное – поделилась опытом: в такой тяжелейшей ситуации стоит ли обращаться за медицинской помощью в другую страну или нет.

О своем страшном диагнозе Юля узнала 1 февраля. Прошло всего два с половиной месяца с того момента.

"Поездка в Израиль была нужна, чтобы услышать мнение других специалистов. И большое значение играло для меня то, что все-таки объяснили, рассказали, что лучше, что хуже. Предлагали дополнительную терапию, о которой здесь никто не говорил. К сожалению, мне не подошла эта терапия. Единственное, почему мне там было очень тяжело, - я домой хотела. Время тянулось очень медленно, я там провела две с половиной недели. Конечно, созванивались, но было тяжело. Я приехала в пятницу 29-го, и 30-го успела на день рождения детей", – рассказала Юля.

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