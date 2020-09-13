Больничные клоуны в Карелии начали лечить деток музыкальной терапией

Добровольцы АНО "Клоунтерапия" получили возможность расширить свои компетенции и освоить новое для себя направление - музыкальную терапию.

АНО "Клоунтерапия" – это организация больничных клоунов, которые работают в республике с июля 2015 года. Добровольцы организации осуществляют регулярные выходы в больницы, интернаты, работают с детьми, проходящими медицинское лечение и реабилитацию, с детьми с инвалидностью, с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации: с паллиативными пациентами, со взрослыми, имеющими ментальные нарушения.





Как сообщили в организации, этим летом они выиграли гранты на проекты "Исцеляющие мелодии" и "Исцеляющие мелодии –музыкальная терапия". Оба проекта связаны друг с другом. Первый направлен на создание первой мобильной музыкальной студии для добровольческой работы в республике и получение добровольцами базовых знаний. Второй проект – продолжение первого: углубление в профессию музыкальный терапевт, расширение знаний и умений добровольцев.