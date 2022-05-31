Больничный для жителя Карелии завершился условным сроком

В Сегежской больнице пациент украл 10 тысяч рублей у соседа по палате, сообщил Кемский городской суд.

Суд 6 июня рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Карелии, обвиняемого в совершении четырех краж, совершенных с банковского счета.

С апреля по май 2021 года житель Сегежи, находясь на лечении в районной больнице, в течение нескольких дней переводил деньги с банковской карты мужчины, с которым находился в одной палате. Всего было совершено четыре перевода на общую сумму 10 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, обязав осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления полиции.