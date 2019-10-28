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Новости. Общество
16:28, 28 Октября 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Больница выплатит компенсацию родственникам погибшей жительницы Карелии

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Питкярантская центральная больница выплатит родственникам погибшей компенсацию морального вреда, сообщили в районном суде.

С 21 января по 6 февраля 2016 жительница Карелии проходила амбулаторное и стационарное лечение в больнице, находилась в палате интенсивной терапии ии реанимации, где скончалась 6 февраля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье - Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Было проведено три судебных медицинских экспертизы, в которых врачи высказались о том, что их Питкярантские коллеги при лечении жещины допустили ряд недостатков в оказании медицинской помощи.

Дело слушалось в суде больше года. В заключительном судебном заседании представитель ГБУЗ "Питкярантская центральная больница" частично признала исковые требования, признала вину учреждения в некачественном лечении жительницы Карелии, а также принесла извинения родственникам умершей.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-28 16:50:35
"Некачественное лечение", звучит более чем дико! Лечение бывает правильным ,или неправильным.
кир
2019-10-28 16:45:40
У каждого врача есть своё кладбище от неправильного лечения больных. И все белые и пушистые. В США каждый третий пациент судится с лечащим врачом.
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