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Больницы и поликлиники Карелии внедряют новый метод диагностики коронавируса

Новости. Общество
09:51, 29 Июня 2020
фото: © Минздрав Карелии
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В Карелии растет охват населения тестированием на COVID-19, оперативно отрабатываются контакты заболевших коронавирусом, сообщили в Минздраве Карелии.

Все это позволяет выявлять инфекцию в том числе у бессимптомных носителей и своевременно купировать очаги заражения.

Медучреждения Карелии внедряют исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) – по крови. С его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу, количество антител IgM и IgG, которое говорит о том, что человек или болен коронавирусом, или уже переболел и у него выработался к вирусу иммунитет.

Иммуноферментный анализ как вспомогательный метод диагностики COVID-19 начали использовать 15 больниц в Петрозаводске и в районах, а также поликлиники карельской столицы.

Также растет количество исследований, которые проводятся методом ПЦР-диагностики, для чего берется мазок из носа и ротоглотки. Прежде всего увеличивается объем проводимых тестов на ковид у лиц, контактировавших с заболевшими, в том числе в ранее сформировавшихся очагах заражения. Соответственно, растет и выявляемость положительных результатов. Так, на прошлой неделе в Карелии ежедневно регистрировалось значительное количество ковид-положительных граждан – от 18 до 59 человек.

Ситуацию прокомментировали в Минздраве Карелии.

"С самого начала эпидемии коронавирусной инфекции жителям республики предоставляется самая достоверная информация о количестве выявляемых случаев COVID-19, числе умерших пациентов, объективная картина по разным видам пневмонии. Уже не раз отмечалось, что пик заболевания только впереди, республика не прошла даже и четверти закономерного течения инфекционного процесса. Принятые в самом начале ограничительные меры позволили здравоохранению максимально подготовиться к пику заболевания. Созданы три эшелона стационаров для лечения пациентов с коронавирусом, врачи наработали необходимый опыт, обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты", – сообщили в министерстве.

Там также отметили, что благодаря своевременно принятым мерам и высокому уровню охвата тестированием коронавирусную инфекцию удается выявлять на ранних стадиях. В результате в республике сохраняется наименьший процент тяжёлых больных и летальных исходов от ковид, отсутствует летальность среди медицинского персонала.

При этом отмечается большое количество бессимптомных пациентов, которые, не зная о том, что инфицированы, заражают других. В Минздраве еще раз призвали жителей республики строго соблюдать меры профилактики и санитарной безопасности, не собираться большими компаниями, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, применять средства дезинфекции.

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