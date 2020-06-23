Больницы Карелии начали использовать иммуноферментный анализ для диагностики COVID-19

В медицинских организациях Карелии продолжается внедрение диагностики ковидной инфекции методом ИФА (иммуноферментного анализа).

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", иммуноферментный анализ в качестве вспомогательного метода диагностики COVID-19 начали использовать Беломорская ЦРБ, Межрайонная больница №1 (Костомукша), Кондопожская, Сортавальская, Медвежьегорская, Питкярантская и Сегежская центральные районные больницы, Республиканская больница им. В.А. Баранова, Детская республиканская больница, Республиканский онкологический диспансер, Республиканская инфекционная больница, Республиканский кожно-венерологический диспансер, городские поликлиники Петрозаводска.

Исследование ИФА проводится по крови, с его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу, количество антител IgM и IgG, которое говорит о том, что человек или болен коронавирусом, или уже переболел и у него выработался к вирусу иммунитет.

До конца недели ИФА начнут делать в Пудожской ЦРБ, Республиканском перинатальном центре и Республиканской станции переливания крови.

Напомним, в Карелии скончался еще один пациент с положительным тестом на COVID-19. Это шестой летальный исход с начала эпидемии.