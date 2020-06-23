В Карелии умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день в республике зарегистрировано шесть летальных случаев пациентов с COVID-19, сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии скончался еще один пациент с положительным тестом на COVID–19. Умерший – 74–летний петрозаводчанин, мужчина имел хронические сердечно–сосудистые заболевания. Это шестой летальный исход с начала эпидемии.

Подтверждено 35 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 25, в Питкярантском районе (деревня Ряймяля) –1, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) – 2, в Беломорске – 3, в Муезерском районе (село Реболы) – 1, в Лахденпохском районе (поселок Мийнала) – 1, в Олонецком районе (деревня Капшойла) – 1, в Прионежском районе (поселок Новая Вилга) – 1.

В итоге на 24 июня в Карелии 1109 выявленных случаев ковида.

Выздоровели еще 22 человека, среди них – рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС и работники АО "ВАД". Всего поборовших инфекцию – 469.

Всего в Карелии за период пандемии проведено 70379 исследований (+1423 за сутки).

На самокарантине находятся 1511 человек (-178 за сутки).

В местах обсервации пребывают 39 человек (+5 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 180, 4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,3 раза выше и составляет 408,7 случая, по Северо–Западу – 357,7.