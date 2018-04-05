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Новости. Общество
12:05, 05 Апреля 2018

Больницы Карелии оштрафовали на 342 млн рублей

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Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков раскритиковал больницы, которые не могут правильно заполнить документы.

Как сказал Игорь Корсаков на коллегии Минздрава, в больницах республики выявлялись нарушения при оформлении документов экономистами, нарушения с предъявлением счетов, а также нарушения оказания медицинской помощи и др.

"Итог – 342 млн рублей штрафов. Мало того, что не зарабатываем, то что можем заработать, еще штрафы получаем. У людей возникает вопрос: почему зарплата такая? Надо подойти к зеркалу и спросить: почему такая зарплата. Ответ увидите в глаза, опущенных вниз. Так по крайне мере должно быть", - сказал Игорь Корсаков, обращаясь к собравшимся на коллегию главврачам.

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Комментарии

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Мих
2018-04-05 13:43:43
Куда же Минздрав то смотрел , с министрами и замами , Видно научить там районное звено не кому , сами не бельмес.
Николай
2018-04-05 13:24:55
Мне вот интересно - куда эти 342 мильёна пойдут? Как вообще можно штрафовать больницы?! Это как питону самого себя жрать с хвоста.
кир
2018-04-05 12:10:52
"Пациент - это человек, мешающий заполнению врачебной документации".
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