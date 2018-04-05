Больницы Карелии оштрафовали на 342 млн рублей

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков раскритиковал больницы, которые не могут правильно заполнить документы.

Как сказал Игорь Корсаков на коллегии Минздрава, в больницах республики выявлялись нарушения при оформлении документов экономистами, нарушения с предъявлением счетов, а также нарушения оказания медицинской помощи и др.

"Итог – 342 млн рублей штрафов. Мало того, что не зарабатываем, то что можем заработать, еще штрафы получаем. У людей возникает вопрос: почему зарплата такая? Надо подойти к зеркалу и спросить: почему такая зарплата. Ответ увидите в глаза, опущенных вниз. Так по крайне мере должно быть", - сказал Игорь Корсаков, обращаясь к собравшимся на коллегию главврачам.