Больницы Карелии получат 7,5 млн рублей на покупку транспорта

В Минздраве Карелии сообщили, какие средства республиканского бюджета направлены на укрепление материально-технической базы центральных районных больниц.

Как информирует министерство, 7,5 млн рублей выделены центральным районным больницам на закупку 9 единиц санитарного автотранспорта, 3 млн рублей - на приобретение лабораторной техники – современных анализаторов для химико-токсикологических исследований.

Кемская ЦРБ ожидает поступление фиброгастроскопа стоимостью 800 тысяч рублей, приступила к капитальному ремонту терапевтического корпуса (2,5 млн рублей). Пряжинская ЦРБ получила новый современный аппарат искусственной вентиляции легких (1,5 млн рублей). Медвежьегорская ЦРБ приобрела мебель для поликлиники (1 млн рублей). Питкярантская ЦРБ на выделенные средства (2,4 млн рублей) проводит ремонт помещений детской поликлиники.

В Межрайонной больнице №1 решена проблема с размещением центра амбулаторной онкологической помощи, который планируется открыть до конца года. На ремонт помещений под ЦАОП направлено 2,5 млн рублей. Для оснащения центра диагностическим оборудованием выделено 20 млн рублей. Еще 4,1 млн рублей предназначены для благоустройства входной зоны Муезерской поликлиники, навигации, покупки мебели, перевода кабинета хирурга с третьего этажа на первый для удобства пациентов.

Решается вопрос по выделению дополнительного финансирования больниц в Сегежском, Кондопожском, Питкярантском и Лахденпохском районах, сообщает Минздрав региона.