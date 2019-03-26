Больного туберкулезом жителя Карелии суд отправил в больницу

В Медвежьегорском районе больной туберкулезом будет госпитализирован по решению суда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района установила, что местный житель, болеющий туберкулезом и с 2017 года состоящий на диспансерном учете у врача-фтизиатра, длительное время уклоняется от прохождения обследования и назначенного ему лечения.

Поскольку больной, уклоняясь от обследования и лечения, при общении с другими гражданами представляет для их здоровья повышенный источник опасности, прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации гражданина.

В судебном заседании было установлено, что ответчик нарушает санитарно-противоэпидемический режим, умышленно уклоняется от обследования и лечения туберкулеза, чем нарушает требования Федерального закона и подлежит по решению суда госпитализации медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Судом административное исковое заявление прокурора удовлетворено. Учитывая значительную социальную опасность, решение суда обращено к немедленному исполнению.

Прокурором получен исполнительный лист, который направлен в отдел судебных приставов Медвежьегорского района для исполнения.