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Больных коронавирусом, которые не могут самостоятельно дышать, в Карелии стало больше

Новости. Общество
09:48, 09 Февраля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В ковид-центрах республики к аппаратам искусственного дыхания подключены 12 человек, врачи борются за их жизни, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 9 февраля, в стационарах находятся 590 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 491 - в состоянии средней тяжести, 87 тяжелобольных и 12 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных коронавирусом и заразились COVID-19 164 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38014 человек. Выздоровели – 33181. Умерли 257 пациентов.

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