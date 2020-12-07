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В Карелии больных коронавирусом будут лечить в психушках

Новости. Общество
06:40, 08 Декабря 2020
фото: паблик Республика Карелия
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Отдельные помещения психоневрологических интернатов оборудуют для лечения пациентов с легкой формой коронавируса.

В Медвежьегорском интернате готовится изолятор на 21 койку со специальным шлюзом, где медперсонал будет переодеваться и проходить дезинфекцию, сообщается в паблике "Республика Карелия".

В изоляторе будут находиться пациенты с легкой формой коронавируса, остальных транспортируют в больницы.
Такие карантинные изоляторы подготовят в большинстве учреждений социального обслуживания.

Пребывающие в интернат две недели находятся в стационаре и только потом переходят в отделение. К ковидному изолятору предъявляются особые требования: он должен размещаться в специальном крыле, с отдельными входом и выходом, в шлюзах необходимы условия для процедуры санэпидконтроля.

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