В Карелии больных коронавирусом будут лечить в психушках

Отдельные помещения психоневрологических интернатов оборудуют для лечения пациентов с легкой формой коронавируса.

В Медвежьегорском интернате готовится изолятор на 21 койку со специальным шлюзом, где медперсонал будет переодеваться и проходить дезинфекцию, сообщается в паблике "Республика Карелия".

В изоляторе будут находиться пациенты с легкой формой коронавируса, остальных транспортируют в больницы.

Такие карантинные изоляторы подготовят в большинстве учреждений социального обслуживания.

Пребывающие в интернат две недели находятся в стационаре и только потом переходят в отделение. К ковидному изолятору предъявляются особые требования: он должен размещаться в специальном крыле, с отдельными входом и выходом, в шлюзах необходимы условия для процедуры санэпидконтроля.