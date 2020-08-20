Больных заключенных кормят в неотремонтированной столовой, обнаружил прокурор Карелии

Карен Габриелян 20 августа посетил с проверкой лечебное исправительное учреждение №4 в Сегежском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

В данном лечебно-исправительном учреждении осужденные к лишению свободы отбывают наказание и получают лечение по имеющимся заболеваниям.

Проверка показала, что осужденным в учреждении обеспечены надлежащие материально-бытовые условия. Медицинская помощь им оказывается штатом специалистов медико-санитарной части.

В ходе проверки прокурор выявил ряд недостатков. В частности, необходимо провести косметический ремонт помещений столовой, ознакомить осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду на производственных участках учреждения, с результатами специальной оценки условий труда на рабочем месте.

Приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сотрудникам исправительной колонии №9 представили нового руководителя – полковника внутренней службы 51-летнего Кирилла Бондаровича, который до этого возглавлял лечебное исправительное учреждение №4 в Сегежском районе.