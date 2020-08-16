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Нового руководителя назначили в "скандальную" колонию Карелии

Новости. Общество
11:04, 17 Августа 2020
фото: © УФСИН по Карелии
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Сотрудникам исправительной колонии №9 представили нового руководителя – полковника внутренней службы 51-летнего Кирилла Бондаровича, сообщили в УФСИН по Карелии.

Кирилл Бондарович с  2014 по 2020 годы возглавлял лечебное исправительное учреждение №4 в Сегежском районе. 

На протяжении 30 лет он проходил службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. 

Напомним, ИК-9 "прославилась" уголовным скандалом, участниками которого стали экс-начальник колонии Иван Савельев и его бывший заместитель Иван Ковалев. Осенью 2019 года в СМИ появилась видеозапись, на которой предположительно Савельев и Ковалев избивают осужденного.

По данному факту карельский Следком в октябре 2019 возбудил уголовное дело. В результате 10 апреля 2020 задержанным Савельеву и Ковалеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, с применением насилия (ст 286. ч3 п "а" УК РФ). В тот же день городской суд работавшего до этого времени начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске Савельева взял под стражу до 8 июня.

А ставшему заместителем начальника ИК-7 Ковалеву суд назначил домашний арест до 8 июня, который он обжаловать не стал. Апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии не подала и республиканская прокуратура.

По информации Михаила Шогина, на допросах Савельев и Ковалев утверждали, что видеозапись – это фейк, и настаивали на своей невиновности.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Савельев и Ковалев были задержаны на своих рабочих местах.

После появления в интернете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев покинул пост начальника ИК-9 и был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.

Верховный суд запретил Ивану Савельеву заниматься определенными действиями (это новая мера для обвиняемых, так называемая ЗОД – запрет определенных действий, появилась в Уголовно-процессуальном Кодексе весной 2018 года). Ему запрещено посещать ИК-9, общаться со свидетелями по делу, получать письменную корреспонденцию. При этом Иван Савельев может продолжить работу в должности начальника лечебного исправительного учреждения №2 в Медвежьегорске.

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