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Большая часть сотрудников МВД в Карелии сделала прививки от коронавируса

Новости. Общество
15:47, 15 Августа 2021
фото: ©Николай Смирнов / Столица на Онего

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Карельские полицейские активно участвуют в кампании по вакцинации населения, сообщили в ведомстве.

В настоящее время общее количество вакцинированных сотрудников, а также имеющих иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции, превышает 80 %.

В числе первых участие в прививочной кампании принял начальник отдела УУП и ПДН отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску подполковник полиции Василий Тарасов. «Каждый день мы контактируем с большим количеством людей, риск заражения в этом случае увеличивается в разы, - отметил он. - Я считаю, что сотрудники полиции должны пройти прививочную кампанию, чтобы обезопасить себя и своих близких».

Врач-инфекционист поликлиники МСЧ МВД по Республике Карелия Анна Жукова также рекомендует пройти вакцинацию. По ее мнению, прививка усилит иммунитет и поможет организму противостоять инфекции: «Основываясь на опыте многолетней истории медицины, можно сказать точно, что своевременная вакцинация населения не раз спасла от глобальных эпидемий. Также известно, что риск побочных явлений от прививки всегда меньше, чем от заболевания. По нашим наблюдениям, за все время проведения вакцинации серьезных побочных эффектов ни у одного пациента не возникло».

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Комментарии

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udo
2021-08-15 16:03:20
А куда они денутся? Хотя независимые специалисты повальную вакцинацию в мире относят к преступлению против человечества. :)
Grek
2021-08-15 15:55:33
Бедолаги -подневольные .
Гость
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