Большая часть заключенных в Карелии трудоустроена

Сенатор Игорь Зубарев провел встречу с начальником карельского Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Александром Терехом.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы трудовой адаптации заключенных и возможности развития производственного потенциала исправительных учреждений республики.

Как отметил сенатор, серьезная работа по изменению законодательства, позволяющего улучшить ситуацию с трудовой занятостью осужденных, ведется в верхней палате парламента уже не первый год. Так, с 1 января 2020 года вступил в силу закон, согласно которому для осужденных к принудительным работам и заключенных, содержащихся в колониях-поселениях, могут открываться филиалы исправительных учреждений там, где для них есть рабочие места. Это позволит трудоустроить максимальное число осужденных. Предприниматели, нуждающиеся в кадрах, таким образом находят работников в учреждениях УФСИН.

Представители карельского Управления в свою очередь предложили сенаторам доработать данный закон, чтобы на принудительные работы брали только осужденных за менее тяжкие преступления – легкие и средней тяжести. Иначе не обеспечить рабочими местами всех заключенных, имеющих право на трудовую деятельность в создаваемых исправительных центрах.

Тем не менее, как отметил Игорь Зубарев, в Карелии ситуация с трудовой адаптацией осужденных гораздо лучше, чем во многих других регионах. В среднем по исправительным учреждениям трудовая занятость составляет 86,77 процентов. Заключенные занимаются птицеводством, изготовлением детской мебели, гранитных плит, пиломатериалов, светодиодных светильников, одежды для силовиков, контейнерных мусорных площадок и т.д.

"Таких результатов удалось добиться благодаря тому, в Карелии выстроены взаимоотношения между руководством карельского УФСИН и органами власти. Ведь решение вопросов трудоустройства заключенных невозможно без участия региональных властей. Существует проект Соглашения между правительством республики и Федеральной службой исполнения наказаний. Цель этой работы - развитие производственного потенциала исправительных учреждений Карелии. Учреждения помогают экономике региона, а осужденные, зачастую не имеющие профессии, приобретают трудовые навыки и зарабатывают деньги, которые позволяют им быстрее погасить штрафы или долги по искам о возмещении ущерба. И работа по трудовой адаптации осужденных в Карелии будет продолжена. Мы сможем выйти и на 100 процентов занятости, развивая производственные мощности исправительных учреждений", - уверен парламентарий.