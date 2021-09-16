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Большая помойка раздражает жителей популярного у туристов города Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
09:05, 17 Сентября 2021
фото: Подслушано в Сортавала / ВК

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Жители Сортавалы возмущены свалкой мусора, образовавшейся в центре их города.

В центральной части Сортавалы образуется несанкционированная свалка. Об этом сообщают местные жители в паблике «Подслушано в Сортавала».

На размещенных фото видно, что на улице свалены обломки предметов мебели, коробки, мешки и так далее.

«Интересно, а это позорище на центральной улице нашего так называемого туристического города (Карельская, 33) долго будет лежать?», — задает вопрос автор поста.

Ранее сообщалось, что побережье Ладожского озера в Карелии после окончания туристического сезона буквально утопает в мусоре.

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Комментарии

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karelets
2021-09-17 09:16:39
Какой мер, такие и помойки
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