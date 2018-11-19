Более 1,5 тысяч литров поддельного алкоголя ввезли в Карелию

В МВД по Республике Карелия подведены итоги операции "Алкоголь".

За время проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на декриминализацию алкогольной отрасли в Карелии, полицейские провели около 300 проверочных мероприятия. Выявлено 56 административных правонарушений, возбуждено 4 уголовных дела.

Так, по материалам Управления Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия возбуждено уголовное дело. Где фигуранту инкриминируется поставка на территорию Петрозаводска поддельной алкогольной и спиртосодержащей продукции с целью дальнейшей ее реализации. Стоимость изъятых 400 литров готовой алкогольной продукции составила более 142 тысяч рублей.

Еще один факт противоправной деятельности выявлен в начале ноября. В одном из районов республики при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали машину, которая перевозила крупную партию поддельного алкоголя. Изъяты 1540 литров спиртосодержащей жидкости без акцизных марок, а также более 48 литров крепкого алкоголя и табачной продукции с признаками подделки. В настоящее время проводятся исследования и оценка изъятого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего в 2018 году подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия выявлено 11 преступлений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.