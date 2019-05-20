Больше десятка пьяных водителей были остановлены на дорогах Карелии за два дня

Всего за выходные дни в республике отстранены от управления 14 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Из числа пьяных нарушителей два водителя ранее уже привлекались за пьяную езду, теперь им грозит уголовная ответственность.