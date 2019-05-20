Больше десятка пьяных водителей были остановлены на дорогах Карелии за два дня

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Всего за выходные дни в республике отстранены от управления 14 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.
Из числа пьяных нарушителей два водителя ранее уже привлекались за пьяную езду, теперь им грозит уголовная ответственность.
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