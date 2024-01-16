Больше половины опрошенных петрозаводчан считают, что карьера — результат упорной работы

Почти треть горожан уверены, что успех — дело удачи.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Петрозаводска.

Результаты показали, что 52% петрозаводчан уверены, что повышение в должности и увеличение дохода — это следствие упорного труда, в то время как 31% считает, что карьеру удается построить только везунчикам.



Оказалось, чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым: 23% среди респондентов до 34 лет и 32% среди тех, кому больше 45 лет.



Кроме того, горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей называют карьеру результатом упорного труда чаще тех, кто зарабатывает меньше.