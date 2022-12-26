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Больше половины пресервов из сельди в России оказались небезопасными

Новости. Общество
00:10, 27 Декабря 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Роскачество признало 52% пресервов из сельди небезопасной продукцией.

По сообщению агентства ТАСС, Роскачество проверило пресервы из сельди и признало 52% проверенной продукции небезопасной. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

«В 2022 году мониторинг охватил все основные торговые марки пресервов из сельди (19 торговых марок), представленные в ритейле, доля которых составляет 80% рынка. В результате испытаний Роскачество признало 52% продукции небезопасной (10 из 19 торговых марок)», — отмечается в сообщении.

Как отметили в Роскачестве, больше всего нарушений установлено по микробиологическим показателям. Так, в пресервах пяти марок одновременно выявлены превышения по содержанию микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжей и плесеней. Речь идет о селедке «Аʼморе» (Санкт-Петербург), «Марти» (Чувашская Республика), «Океан» (Санкт-Петербург), «ОʼКей» (Санкт-Петербург) и Vici (Калининградская область). По содержанию КМАФАнМ и дрожжей нарушения норм обнаружены в продукции «Тесей» (Москва). В селедке «Каждый день» (Санкт-Петербург) и Leor (Белоруссия) — только по содержанию микроорганизмов. Еще в двух марках: «Русское море» (Белоруссия) и Delicatesse de Mare — по наличию дрожжей.

Причиной нарушений, по мнению экспертов, могут являться как несоблюдение санитарных норм и технологий изготовления на производстве, так и нарушение режима хранения товара в магазине и во время транспортировки. Употребление таких пресервов может привести к пищевым расстройствам, объяснили в Роскачестве.

Все товары с нарушениями закуплены в Москве в торговых сетях «Ашан», «Лента», «Верный» и онлайн-гипермаркете «Перекресток Впрок».

В Роскачестве напомнили, что согласно техрегламенту, массовая доля рыбы в 100 г пресервов должна составлять не менее 65%, а масла — не более 35%. Однако часть производителей не докладывают рыбу в свою продукцию, наливая больше масла. Так, меньше всего рыбы оказалось в пресервах Vici и «Русское море» (56% — рыба, 44% — масло), а также в продукции «Океан» и «ОʼКей» (61% рыбы, 39% масла). Меньше рыбы, чем установлено законодательством, также использовалось производителями в пресервах «Марти», «Атлантика» и «Аʼморе».

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