Больше половины работающих жителей Петрозаводска ждут повышения зарплаты в 2025 году

Названы специальности, представители которых больше всего ждут повышения зарплаты в наступающем году.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активных горожан, чтобы выяснить, представители каких профессий ожидают повышения зарплаты в 2025 года.

Как выяснилось, повышения оплаты труда ждут 56% экономически активных горожан. Чем моложе петрозаводчане, чем больше ожиданий пересмотра зарплаты. Чаще всего повышения ожидают горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Чаще других повышения заработка ждут водители (66%), HR-менеджеры (63%), а также экономисты, программисты, медицинские сестры и маркетологи. В то же время офис-менеджеры, пиарщики и аналитики менее всего ждут повышения зарплаты.