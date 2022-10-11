Мошенник из Карелии «заработал» на фейковой продаже телефона больше 100 тысяч рублей

В Петрозаводске раскрыли дело о мошенничестве с продажей телефона, сообщили в МВД Карелии.

В трех случаях дистанционного мошенничества на сумму в 120 тысяч рублей обвинили 29-летнего жителя Петрозаводска.

По версии следствия, молодой человек создавал фейковые страницы в социальной сети, где указывал вымышленные данные о себе. Затем, используя их, он размещал в разных группах информацию о продаже мобильного телефона, которого на самом деле у него не было. Когда находился потенциальный покупатель, мужчина просил перевести предоплату за товар, а затем всячески обманывал, убеждая оплатить дополнительные услуги.

Так, в числе пострадавших оказался 31-летний житель Тверской области. В интернете он нашел объявление о продаже подержанного мобильного телефона стоимостью 39 тысяч рублей и связался с продавцом, чтобы договориться о доставке. Мужчина перевел в счёт оплаты сначала половину суммы, затем ещё часть, после этого заплатил за страховку и за «ценность при отправке». В итоге он лишился более 50 тысяч рублей, а товар так и не получил.

По аналогичной схеме была обманута и 23-летняя жительница Санкт-Петербурга: для неё ущерб составил почти 43 тысячи рублей.

А 25-летний житель Московской области, желая приобрести телефон, лишился более 27 тысяч рублей.

Во время следствия петрозаводчанин полностью признал вину, раскаялся в содеянном и выразил готовность возместить ущерб. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.