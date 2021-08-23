Больше всего безработных или ищущих новую работу в Карелии среди бухгалтеров

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали резюме жителей Карелии и выяснили, представители каких профессий чаще других ищут работу.

Самое большое количество поисковых запросов (более тысячи) поступило от бухгалтеров.

На втором месте — курьеры, готовые работать на личных автомобилях или доставлять товары пешком. Желающие получить такую работу разместили почти 800 резюме.

Кроме того, более 700 жителей Карелии сейчас ищут работу продавца.

Из других наиболее популярных сфер для трудоустройства — информационные технологии (более 600 запросов), работа администратором (более 500 запросов),

Исключительно руководящие должности или «директор», «руководитель», «заместитель руководителя» искали более 200 раз.

Интересна местным жителям также работа геодезистом (более 200 запросов), охранником (более 250 запросов), механиком (более 130 запросов), копирайтером (более 100 запросов), поваром (более 100 запросов за последний месяц).

Популярны среди жителей области вакансии с подработкой, например, удаленная работа, ночная подработка и на выходных. Растет интерес к работе с ежедневной зарплатой — более 200 поисковых запросов от соискателей за последнее время.