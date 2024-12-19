Больше всего денег на праздники жители Карелии потратят на подарки

«Столица на Онего» провела опрос среди читателей, на что они больше всего потратятся в Новый год.

Жители Карелии на Новый год больше всего денег потратят на подарки родным и близким. Такими оказались результаты опроса, который «Столица на Онего» провела среди своих читателей.

Значительно потратиться на подарки планирует 36% опрошенных. А вот меньше всего денег они потратят на поездки — лишь для 16% опрошенных эти траты станут основными.

Более пятой части опрошенных вложится в новогодний стол — 21%. Наконец, вариант «что-то другое» стал популярным у 27% читателей «Столицы».