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Участники опроса боятся ограничительных мер больше, чем коронавируса

Новости. Общество
15:13, 14 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Более 400 человек ответили на вопрос: боитесь ли вы второй волны коронавируса.

Как заявил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, этой осенью прогнозируется большое число больных острыми респираторными заболеваниями.

"Тяжесть этого периода будет обусловлена наслоением сезонных вирусных и бактериальных заболеваний на фоне распространения новой коронавирсуной инфекции", - отметил Михаил Охлопков.

"Столица на Онего" интересовалась у своих читателей, боятся ли они второй волны коронавируса.

В результате в опросе приняли участие 417 человек, большинство из которых – 167 (40%) человек признались, что больше коронавируса они боятся введения ограничительных мер.

Чуть меньшее количество респондентов – 116 (27%) все же боятся второй волны и сказали, что уже закупили лекарства и средства защиты.

Из 417 участников 71 человек (17%) не боятся второй волны коронавируса, так как врачи теперь знают, как лечить. Еще 53 опрошенных (12%) просто не верят в коронавирус. А 9 человек (2%) уже переболели.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дима
2020-08-14 16:21:41
Вирусы, масочки, вакцины, страхи...а кто-то очень неплохо на всём этом поднимается.
новый
2020-08-14 15:37:41
Не боятся, а истерят. Здесь очень много либерастни, а им как известно лишь бы против. А потом в больницу прутся, и визжат, что палаты не царские.
Off
2020-08-14 16:04:31
новый, Я смотрю ..ты уже укололся ..привикой "спутник" ,Вона как тебя колбасит.
кир
2020-08-14 17:36:18
Off,
Суп свари, порежь на кухне лук.
Выпей чаю, почини утюг.
Новый телевизор разбери -
Посмотри, что у него внутри.©
Off
2020-08-14 18:45:01
кир, Если быдлу в миру обрыдло, ибо сдачи там даст любой,
– В интернет убегают "Киры ", хоть немного побыть собой.
И затюканный в жизни "новый", неудачник, завистник, тля,
– В интернете соседей гнобит, издевательствами пыля.
Переходит на вой "однозначно", – суетлив, возбужден, пискляв,
Заливается матом звонким виртуальный "критик"-быдляк.
В интернете они – грозные мачо, да игрун желваков и мышц,
А в реале тихонько плачут, запивая пустую жизнь!))
Leopol'd
2020-08-14 18:39:20
кир, а зачем новому разбирать телевизор? Думаешь меньше бредить будет?
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