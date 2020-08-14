Участники опроса боятся ограничительных мер больше, чем коронавируса

Более 400 человек ответили на вопрос: боитесь ли вы второй волны коронавируса.

Как заявил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, этой осенью прогнозируется большое число больных острыми респираторными заболеваниями.

"Тяжесть этого периода будет обусловлена наслоением сезонных вирусных и бактериальных заболеваний на фоне распространения новой коронавирсуной инфекции", - отметил Михаил Охлопков.

"Столица на Онего" интересовалась у своих читателей, боятся ли они второй волны коронавируса.

В результате в опросе приняли участие 417 человек, большинство из которых – 167 (40%) человек признались, что больше коронавируса они боятся введения ограничительных мер.

Чуть меньшее количество респондентов – 116 (27%) все же боятся второй волны и сказали, что уже закупили лекарства и средства защиты.

Из 417 участников 71 человек (17%) не боятся второй волны коронавируса, так как врачи теперь знают, как лечить. Еще 53 опрошенных (12%) просто не верят в коронавирус. А 9 человек (2%) уже переболели.