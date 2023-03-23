Большегруз перекрыл движение на подъезде к райцентру Карелии (ФОТО)

Перекрыто движение между федеральной трассой Р-21 «Кола» и улицей Первомайская в Медвежьегорске.
По сообщению Управтодора Карелии, движение закрыто между федеральной трассой Р-21 «Кола» и улицей Первомайская в Медвежьегорске по автодороге «Подъезд к Первомайский», км 1.
Объезд осуществляется по федеральной трассе А-119 (Вологда-Медвежьегорск), пишут в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.
Ранее сообщалось, несколько участков улиц Петрозаводска перекопают и закроют для транспорта.
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