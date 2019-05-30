Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 30 Мая 2019
фото: pixabay.com

Большинство подростков в Карелии готовы работать за 15 тысяч рублей в месяц

Загрузка...

Аналитики сайта по поиску работы HeadHunter проанализировали ситуацию на рынке труда для подростков и выяснили перспективы трудоустройства несовершеннолетних в Карелии.

Представители сайта HeadHunter сравнили зарплатные ожидания подростков из Карелии, разместивших свои резюме на портале. 

Размер ожидаемой зарплаты в 32% резюме не превышает 15 тыс. рублей. 11% соискателей отметили уровень желаемого дохода от 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Только 9% разместивших резюме подростков рассчитывают на оплату труда от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Большая часть резюме, размещенных на hh.ru за последние три месяца подростками из Карелии, принадлежит 17-летним (38%) и 16-летним подросткам (27%). В 19% резюме указан возраст 15 лет, в 20% – 14 лет. 

В основном юные соискатели открывают резюме в профобласти "Начало карьеры, студенты" (88%), интересуются сферами продаж (3%), маркетинга, рекламы, PR и индустрией гостеприимства (по 2%).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
24.05.2019, 10:00
Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
24.05.2019, 18:40
Стало известно, в каком районе Карелии самая высокая радиация
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
25.05.2019, 10:33
ВИДЕО: Сотрудники Росгвардии устроили ДТП в Петрозаводске

Аналитика

29.05.2019 11:52
Обществоведение
Карельская деревня как "дрова" для "Огня"
Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 3
29.05.2019 11:12
"Человек должен жить, а не выживать" 12
28.05.2019 09:40
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
"Баренц Групп" предлагает качественные и доступные квартиры в Sky Tower
27.05.2019 11:56
Вся аналитика

Чтиво

27.05.2019 11:01
Частная жизнь
Автограф президента 3
Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
Перемен, мы ждем перемен 7
24.05.2019 11:37
Костная клиника: аллергия наступает…
22.05.2019 13:50
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
архив чтиво

Медиа

День пограничника-2019 в Петрозаводске
28.05.2019 12:52
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»