Большинство подростков в Карелии готовы работать за 15 тысяч рублей в месяц

Аналитики сайта по поиску работы HeadHunter проанализировали ситуацию на рынке труда для подростков и выяснили перспективы трудоустройства несовершеннолетних в Карелии.

Представители сайта HeadHunter сравнили зарплатные ожидания подростков из Карелии, разместивших свои резюме на портале.

Размер ожидаемой зарплаты в 32% резюме не превышает 15 тыс. рублей. 11% соискателей отметили уровень желаемого дохода от 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Только 9% разместивших резюме подростков рассчитывают на оплату труда от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Большая часть резюме, размещенных на hh.ru за последние три месяца подростками из Карелии, принадлежит 17-летним (38%) и 16-летним подросткам (27%). В 19% резюме указан возраст 15 лет, в 20% – 14 лет.

В основном юные соискатели открывают резюме в профобласти "Начало карьеры, студенты" (88%), интересуются сферами продаж (3%), маркетинга, рекламы, PR и индустрией гостеприимства (по 2%).