Большинство проведут отпуск дома – так показал опрос

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Участники опроса "Столицы на Онего" расскзали, где планируют провести отпуск.
В опросе – где вы планируете провести отпуск – приняли участие 1187 человек, большинство из которых – 412 (34%) признались, что останутся дома.
Чуть меньшее количество – 318 респондентов (26%) сообщили, что будут отдыхать на даче или в деревне.
За границу отправятся 219 участников опроса (18%). Российские курорты предпочли 115 человек (9%).
Из опрошенных 96 человек (8%) вовсе не поедут в отпуск, а возьмут компенсацию и останутся на работе.
И лишь 27 респондентов (2%) проведут свой отпуск в походах.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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