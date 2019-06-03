Большинство проведут отпуск дома – так показал опрос

Участники опроса "Столицы на Онего" расскзали, где планируют провести отпуск.

В опросе – где вы планируете провести отпуск – приняли участие 1187 человек, большинство из которых – 412 (34%) признались, что останутся дома.

Чуть меньшее количество – 318 респондентов (26%) сообщили, что будут отдыхать на даче или в деревне.

За границу отправятся 219 участников опроса (18%). Российские курорты предпочли 115 человек (9%).

Из опрошенных 96 человек (8%) вовсе не поедут в отпуск, а возьмут компенсацию и останутся на работе.

И лишь 27 респондентов (2%) проведут свой отпуск в походах.