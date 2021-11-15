Большинство работодателей Карелии не стимулирует вакцинацию своих работников

Меры стимулирования работников проходить вакцинацию от коронавируса в Карелии приняли 632 работодателя.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

«Управление организовало взаимодействие с 1510 работодателями по вопросам стимулирования работников к прохождению вакцинации… Меры к стимулированию работников к вакцинации приняты у 632 работодателей, общая численность работников которых составляет 39119 человек. Основной мерой, применяемой работодателями по стимулированию работников к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, является предоставление оплачиваемых дней и дополнительного отпуска. Данную меру применяют более 300 работодателей, в т. ч. 138 бюджетных организаций (охвачено более 27000 человек)», — сообщили в Управлении.

Ранее парламент Карелии принял закон о предоставлении работникам государственных учреждений республиканского подчинения двух выходных дней на период вакцинации.

Управление труда и занятости рекомендовало органам местного самоуправления принять аналогичные нормативные акты для стимулирования работников муниципальных учреждений.