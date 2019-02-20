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Новости. Общество
21:05, 20 Февраля 2019
фото: © AP Photo/Paramount Pictures, Mary Cybulski

Большинство россиян заявили о невозможности честного бизнеса в России

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Более половины россиян по-прежнему не верят в возможность ведения честного бизнеса в стране.

При этом большинство граждан относятся к предпринимателям положительно, показал опрос ВЦИОМ, передает РБК.

К предпринимателям в России большинство граждан (89%) относятся положительно, и всего 6% отрицательно, показал опрос "ВЦИОМ-Спутник". Исследование показало постепенное улучшение отношения россиян к бизнесу с 2009 года (тогда положительно относились к предпринимателям 79% опрошенных). Доля тех, кто заявил о негативном отношении, уменьшилась — в 2009 году она составляла 13%.

Но большинство респондентов — 62% — не верят, что в России можно вести честный бизнес, противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных. С 2007 года россияне стали более оптимистичны: тогда эти показатели составляли 69 и 21% соответственно.

Основными препятствиями для открытия своего дела участники опроса назвали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Среди проблем также указывались коррупция, административные барьеры и отсутствие поддержки от властей.

Опрос ВЦИОМ показал изменение предпринимательской активности: в 1991 году свой бизнес был только у 2% опрошенных, в 2013 году — у 5%, последнее исследование показало, что цифра выросла до 10%. Начать свое дело сейчас хотят четверть респондентов. За последние два года показатель немного вырос, однако ранее был заметно больше, например, в 2016 году он составлял 34%. Чаще всего о желании иметь свой бизнес заявляли люди 45–59 лет, респонденты с высшим образованием, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 февраля 2019 года среди 1600 совершеннолетних россиян в формате телефонного интервью. Согласно итогам опроса, только 13% респондентов когда-либо имели собственный бизнес.

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