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Большинство участников опроса будут отмечать Новый год дома и без гостей

Новости. Общество
14:59, 16 Декабря 2020
фото: © Flickr / presta
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Читатели "Столицы на Онего" рассказали, как будут отмечать Новый год в условиях коронавируса.

В опросе приняли участие 606 человек, большинство из которых – 408 (67%) ответили, что предпочтут отметить Новый год дома, без гостей, чтобы не подхватить вирус.

На треть меньшее количество респондентов – 124 (20%) решили, несмотря на пандемию коронавируса, отметить праздник большой компанией, шумно и весело.

Из-за болезни и плохого настроения 38 человек (6%) совсем не будут отмечать Новый год, а 36 (5%) участников опроса 31 декабря уедут на отдых.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-16 15:18:32
Либерастнутые на всю голову сплясанут у железяки дружбы на набережной , фоточкой в интернетики выложат и хвалить друг друга будут.
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