Большинство участников опроса будут отмечать Новый год дома и без гостей

Читатели "Столицы на Онего" рассказали, как будут отмечать Новый год в условиях коронавируса.

В опросе приняли участие 606 человек, большинство из которых – 408 (67%) ответили, что предпочтут отметить Новый год дома, без гостей, чтобы не подхватить вирус.

На треть меньшее количество респондентов – 124 (20%) решили, несмотря на пандемию коронавируса, отметить праздник большой компанией, шумно и весело.

Из-за болезни и плохого настроения 38 человек (6%) совсем не будут отмечать Новый год, а 36 (5%) участников опроса 31 декабря уедут на отдых.