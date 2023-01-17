Большинство участников опроса уверены, что у них нет зависимости от алкоголя

Более 600 человек ответили на вопрос, могут ли они отказаться от алкоголя.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети опубликовал пост о дозах алкоголя и задался вопросом, а бывает ли спиртное полезным. Алкоголь, по словам министра, в нашей жизни присутствует по разным поводам. Все дело в пределах разума, а очень часто разума нет… В итоге министр сделал вывод, что от алкоголя лучше вовсе отказаться.

Мы поинтересовались у наших читателей, а могут ли они отказаться от алкоголя?

В результате в опросе приняли участие 626 человек, большинство из которых — 335 (53%) считают, что у них нет зависимость и они могут отказаться от алкоголя, когда захотят.

Вторая группа респондентов — 146 участников (23%) признались, что отказаться от спиртного могут, но только ненадолго.

И замыкают тройку 128 голосующих (20%), которые не могут отказаться от алкоголя, так как он помогает смириться с реальностью.

И 17 человек (2%) проголосовали за вариант ответа, что смогут отказаться от спиртного, но только на спор.