Большинство участников опроса в "Столице на Онего" голосовали за изменение Конституции

Почти 1300 человек ответили на вопрос: ходили ли они на голосование по изменению Конституции.

Из 1299 участников опроса 450 человек (34%) ответили, что ходили на голосование по изменению Конституции и голосовали за.

Чуть меньшее количество респондентов – 443 (34%) тоже ходили на голосование, но голосовали против.

Еще 403 участника опроса (31%) признались, что не принимали участия в голосовании.

И лишь 3 человека сказали, что ходили на голосование, чтобы испортить бюллетень.

Напомним, в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Карелии приняли участие более 239 тысяч человек, то есть 46,07% от общего количества участников голосования.

За внесение изменений в конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против – 28,58%.