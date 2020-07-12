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Большинство участников опроса в "Столице на Онего" голосовали за изменение Конституции

Новости. Общество
16:57, 13 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Почти 1300 человек ответили на вопрос: ходили ли они на голосование по изменению Конституции.

Из 1299 участников опроса 450 человек (34%) ответили, что ходили на голосование по изменению Конституции и голосовали за.

Чуть меньшее количество респондентов – 443 (34%) тоже ходили на голосование, но голосовали против.

Еще 403 участника опроса (31%) признались, что не принимали участия в голосовании.

И лишь 3 человека сказали, что ходили на голосование, чтобы испортить бюллетень.

Напомним, в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Карелии приняли участие более 239 тысяч человек, то есть 46,07% от общего количества участников голосования.

За внесение изменений в конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против – 28,58%.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-13 17:46:29
Либерасты в очередной раз облажались. Снова в меньшинстве. Ступайте голосовать в губдейли к театральному критику Фуксу. Вас там всенепременно 146 % наберется. Щас начнут истерить и формулы погрешности выводить клоуны.
кир
2020-07-13 17:32:35
Сторож и бездельник с измененным ником два главных социолога. У первого совсем нет никакого образования. У второго тяга к школе и гордость, что он коренной.
User
2020-07-13 17:18:28
34% -"ЗА" и 34% - "ПРОТИВ", а официальный итог 70,46% и 28,58%. Это все, что нужно знать о легитимности обнуления!
Off
2020-07-13 17:17:24
Вот теперь кушайте Ковид ,полной чашой ,голосовальщики.
Гость
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