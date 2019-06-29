Большинству участников опроса не понравилось, что танки проедут по Петрозаводску в День города

Участники опроса на "Столице на Онего" не поддержали идею властей пустить танки по улицам Петрозаводска в День города.

Сегодня в День города в Петрозаводске прошел парад военной техники в честь 75-летия освобождения города от фашистских захватчиков. Колонна боевых машин во главе с танком «Т-34» прошла по улицам города.

Такой парад в День рождения Петрозаводска устроили впервые, его не было ни на 50-летие освобождения города, ни на 55-летие…

"Столица на Онего" интересовалась: нравится ли, что танки поедут по Петрозаводску в День города. В опросе приняли участие 1325 человек, большинство из которых 951 (71%) ответили отрицательно. Большая часть респондентов не поддержали идею властей, потому что опасаются, что танки сломают последний асфальт в городе.

Но среди участников опроса 255 человек (19%) признали парад отличной патриотической акцией и заверили, что обязательно пойдут посмотреть на боевые машины.

И 119 человек (8%) признались, что им все равно: делайте, что хотите.