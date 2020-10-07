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"Большой пляж" на Сямозере в Карелии признан безопасным

Новости. Общество
09:40, 08 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Роспотребнадзор проверил популярные места отдыха в Пряжинском районе.

По информации территориального управления Роспотребнадзора по Карелии, в сентябре пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды у поселка Эссойла ("Большой пляж", 4 км от поселка в сторону Петрозаводска) и поселка Пряжа (ул. Советская, 5).

По результатам проведенных исследований установлено, что отобранные пробы с "Большого пляжа" соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Проба воды с пряжинского пляжа не соответствовала требованиям санитарного законодательства по показателю железо. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водных объектов республики.

Ранее сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Карелии взяли пробы воды и почвы из мест отдыха в местечке Лососинное Прионежского района.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-08 10:39:26
Хорошая новость ! А главное воремя . Пойдем купаться !
кир
2020-10-08 11:05:40
Off, Dtmari тоже с тобой идет. :)
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