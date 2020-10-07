"Большой пляж" на Сямозере в Карелии признан безопасным

Роспотребнадзор проверил популярные места отдыха в Пряжинском районе.

По информации территориального управления Роспотребнадзора по Карелии, в сентябре пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды у поселка Эссойла ("Большой пляж", 4 км от поселка в сторону Петрозаводска) и поселка Пряжа (ул. Советская, 5).

По результатам проведенных исследований установлено, что отобранные пробы с "Большого пляжа" соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Проба воды с пряжинского пляжа не соответствовала требованиям санитарного законодательства по показателю железо. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водных объектов республики.

Ранее сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Карелии взяли пробы воды и почвы из мест отдыха в местечке Лососинное Прионежского района.