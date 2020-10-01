Роспотребнадзор проверил популярный пляж под Петрозаводском

Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Карелии взяли пробы воды и почвы из мест отдыха в местечке Лососинное Прионежского района.

По сообщению карельского управлении Роспотребнадзора, проверка показала, что проба воды озера Лососинное по санитарно-химическим показателям не соответствовала требованиям санитарного законодательства по показателю железо. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водоемов республики. По микробиологическим и паразитологическим показателям проба воды соответствовала необходимым требованиям.

Прошла проверку и почва в Лососинном. Проба соответствовала требованиям санитарного законодательства по уровню содержания цинка, кадмия, свинца, меди и бензапирена, а также по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Ранее сообщалось, что водоем в Пряжинском районе оказался загрязнен.