Большой спортивный праздник пройдет в Петрозаводске

В первую субботу августа Петрозаводске отметит День физкультурника, сообщили в администрации города.

Так, 8 августа в карельской столице пройдет первый (после частичного снятия ограничений) массовый спортивный праздник. День физкультурника и Всероссийский Олимпийский день планируют провести на стадионе "Спартак". Подготовка к мероприятию ведется с учетом эпидемиологической обстановки.

В рамках праздника любителей спорта и активного образа жизни ждут соревнования по баскетболу 3х3 "Оранжевый мяч", турнир по бадминтону, фестиваль "Лето с ГТО", соревнования по дворовому футболу и другие интересные мероприятия.