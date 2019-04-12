Большую часть домов из программы капремонта в 2019 году решили снести

В 2019 году только 9% из всех подлежащих капремонту жилых многоквартирных домов республики будут отремонтированы. Остальные здания после проведения технического обследования решено признать аварийными. Об этом сообщается в отчете Минстроя перед депутатами профильного комитета Законодательного собрания Карелии.

Подробнее о программе и процедуре признания домов аварийными читайте в матриале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".