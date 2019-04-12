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Новости. Общество
13:35, 12 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Большую часть домов из программы капремонта в 2019 году решили снести

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Большую часть домов из программы капремонта в 2019 году решили снести

В 2019 году только 9% из всех подлежащих капремонту жилых многоквартирных домов республики будут отремонтированы. Остальные здания после проведения технического обследования решено признать аварийными. Об этом сообщается в отчете Минстроя перед депутатами профильного комитета Законодательного собрания Карелии.

Подробнее о программе и процедуре признания домов аварийными читайте в матриале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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