Большущий медведь гуляет у родника в городе на севере Карелии (ВИДЕО)

В Беломорске местная жительница поехала за водой на родник и встретила в лесу большого медведя.

В паблике «Беломорск | Официальная группа» опубликован пост местной жительницы Риммы Ремизовой, которая запечатлела большого медведя на видео в лесу у родника, где она любит совершать пробежки.

«Поехали мы сегодня на родник, а вдоль дороги гуляет большущий медведь! Пока я доставала телефон и снимала блокировку, он спустился к лесу. Обычно от дороги до родника и обратно устраиваю себе пробежку. Думаю, что с сегодняшнего дня я этого делать не буду», - написала Римма.