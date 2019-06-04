Бомж в Карелии дважды обокрал пенсионерку

Сначала мужчина украл металлические изделия, потом – лодочный мотор за 36 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка из Сегежи обнаружила, что в ее дачном доме побывали неизвестные. Кто-то похитил часть металлических изделий, а также лодочный мотор иностранного производства. Стоимость последнего была оценена в 36 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска восстановили картину происшествия. На дачной территории оказался гражданин без определенного места жительства.

По версии следствия, он проник внутрь жилья, собрал различный скарб и сдал в пункт приема металла, незаконно выручив 1 тысячу рублей. Немного поразмыслив, 45-летний гражданин решил повторить путешествие. Но на этот раз в комнате того же дома он похитил лодочный мотор.

Возбуждено уголовное дело.